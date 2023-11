Legea pensiilor a creat discutii in coalitie, joi, in contextul in care Guvernul este pe cale sa o adopte. Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa vina cu un plan de masuri asumat.Legea pensiilor, cea mai importanta lege din acest mandatPremierul Ciolacu a tinut sa-i transmita lui Marcel Bolos un mesaj in sedinta de guvern:"Astazi avem pe masa Guvernului proiectul noii legi a pensiilor din sistemul public. Este una dintre cele mai importante legi din acest ... citeste toata stirea