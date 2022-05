Legea prin care activitatea PFA este considerata vechime in munca a fost promulgata

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea care prevede recunoasterea vechimii in munca sau specialitate a persoanelor fizice autorizate, in perioada in care au desfasurat activitati si au fost platite contributiile. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat, joi, decretul "privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile ... citeste toata stirea