Legea privind dreptul "de a fi uitat" pentru supravietuitorii de cancer, promulgata de Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru completarea legii drepturilor pacientilor, potrivit caruia, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente care vizeaza afectiunea oncologica, acesta sa aiba dreptul de a nu le furniza, daca a trecut un termen de 7 ani de la data incheierii protocolului oncologic. Actul normativ prevede introducerea unui nou capitol, ... citeste toata stirea