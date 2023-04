Amendamentul initiat de UDMR prevede ca in maxim trei ani de la intrarea in vigoare a legii, cresele de stat sa fie arondate in jurul unitatilor de invatamant cu personalitate juridica. Amendamentul a fost adoptat de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor in timpul sedintei de miercuri, 26 aprilie, cu trei abtineri. Fac exceptie doar cresele cu minim 120 de antreprescolari."In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cresele de stat cu personalitate juridica se ... citeste toata stirea