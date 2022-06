Legile securitatii nu vor incalca drepturile fundamentale. Mesaj de la comisia parlamentara de control a SRI

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 23 Iunie 2022, ora 05:43 6 citiri

Noile legi ale securitatii trebuie sa reglementeze in asa fel incat nici un drept fundamental al persoanelor sa nu fie sacrificat in numele securitatii nationale. Presedintele Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, senatorul Ioan-Cristian Chirtes, a transmis un mesaj in acest sens cu prilejul Bilantului SRI pe anul 2021. Acesta a fost postat si pe pagina de Facebook a comisiei parlamentare.

"Noile legi trebuie sa reglementeze clar ...