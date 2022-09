Lemne, vinete si proteste. Scandal intre doi lideri de partid. Video

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 26 Septembrie 2022, ora 05:41 17 citiri

Dacian Ciolos, liderul noii formatiuni politice REPER, li-a gasit timp sa-i raspunda lui George Simion dupa ce acesta i-a distribuit o postare in care il facea "cu ou si otet" pe liderul AUR.

De la ce a plecat totul. George Simion a distribuit pe contul sau de Facebook un text de anul trecut, in care se facea referire la protestul din parlament al AUR, unde Dacian Ciolos semnala ca "George Simion este un pericol pentru Romania".

George Simion: "Venind de la Ciolos, in ...