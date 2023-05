Proiectul de lege pentru infiintarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) a fost adoptat de guvern in decembrie 2022 si trimis in Parlament. La finalul anului trecut, parlamentarii PNL nu au avut obiectii cu privire la acesta. Intre timp a trecut si de Senat si a ajuns la dezbateri, iar Camera Deputatilor este decizionala.Acest proiect de lege prevede infiintarea unei super-agentii aflata sub conducerea premierului si a secretarului ... citeste toata stirea