Lider PNL, despre impozitul progresiv: Nu vom accepta derogari de la cota unica. Este o masura populista, nu mi se pare o propunere rationala

Liderul PNL Timis, Alin Nica a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre impozitul progresiv dorit de PSD, ca nu s-a discutat in coalitie si ca PNL nu va accepta derogari de la cota unica. El a mentionat ca propunerea PSD este o masura populista si nu i se pare o propunere rationala. Nu e in interesul tarii sa amagesti populatia cu surplusuri la venit care nu sunt sustenabile, a mai spus Nica. Despre acceptarea unor deduceri pentru cei cu venituri mici, Alin Nica a ... citeste toata stirea