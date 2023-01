Liderii coalitiei de guvernare au decis calendarul de adoptare al noilor legi ale Educatiei. Termenul limita fixat de Guvern

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 11 Ianuarie 2023, ora 03:35 24 citiri

Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si Kelemen Hunor s-au intalnit pentru a discuta in legatura cu calendarul adoptarii noilor legi ale Eeducatiei. Liderii coalitiei de guvernare nu au cazut de acord in privinta propunerii facute de UDMR privind adoptarea legilor prin angajarea raspunderii Guvernului. Acest lucru inseamna ca proiectele vor ajunge in Parlament pentru dezbatere.

Surse din coalitia de guvernare au spus ca expertii din fiecare partid vor lucra alaturi de persoanele din Ministerul ...