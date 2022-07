Liderul ANP: Sorin Oprescu poate fi tratat in sistemul penitenciar romanesc

Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a afirmat, luni, ca bolile de care sufera fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu pot fi tratate in sistemul penitenciar romanesc, conform Agerpres. "In cazul Oprescu, (...) am fost interpelati de instanta din Grecia cu privire la doua afectiuni. Am raspuns ca avem capacitatea sa le tinem sub control, sa le tratam in sistemul penitenciar romanesc. Nu pot spune despre ce afectiuni este vorba, dar va pot ... citeste toata stirea