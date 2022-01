Liderul deputatilor UDMR, atac la Boc, dupa ce primarul s-a intalnit cu George Simion: Intalnirea e un castig pentru acest scandalagiu extremist

Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, il critica pe primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, in urma intalnirii acestuia cu George Simion, copresedintele AUR, fiind considerata o forma de legitimare a unui "scandalagiu extremist". "As dori sa-i atrag atentia domnului Boc ca acel George Simion, cu care s-a intalnit la Cluj si a identificat puncte comune de natura politica, a calificat Holocaustul drept o tema minora, in acelasi timp tot el a organizat violentele antimaghiare din Valea Uzului, iar prin ... citeste toata stirea