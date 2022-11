Liderul PMP, Eugen Tomac, atac fara menajamente la PSD si PNL. Acuzatiile indreptate catre coalitia de guvernare

Eugen Tomac, liderul PMP, a lansat critici dure la adresa coalitiei de guvernare si a afirmat ca Romania arata "ca o mare minciuna". El a aratat cu degetul si PSD si PNL, pentru situatia foarte dificila in care se afla tara.

Tomac a mai precizat ca PMP este a treia in tara dupa PSD si PNL, la capitolul alesilor locali, si ca in anul 2020 a fost pentru prima data cand un partid cu infrastructura solida la nivel national si cu peste 2.000 de alesi locali a ramas in afara Parlamentului. El a ...