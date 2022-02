Liderul Statului Islamic, ucis de Fortele speciale americane in Siria, anunta Biden

Liderul organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a fost ucis joi, de catre Forte speciale americane, intr-un raid in nord-vestul Siriei, anunta presedintele american Joe Biden, la mai bine de doi ani dupa eliminarea predecesorului sau, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza The Associated Press si AFP. "Multumita priceperii si curajului fortelor noastre armate, noi l-am scos de pe campul de lupta pe Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, liderul SI", anunta intr-un ... citeste toata stirea