Marcel Ciolacu a atacat duminica partidul AUR, in scandalul legat de platile cash. Premierul a catalogat drept "o noua minciuna si o noua provocare" informatiile care circula in spatiul public in prezent.Marcel Ciolacu a afirmat ca "mesajele populiste si mincinoase bantuie ca niste stafii prin diverse comunitati"Liderul PSD a vorbit duminica la Congresul reprezentantilor comunitatilor rome. Acesta a folosit joc de cuvinte pentru a lansa un atac la adresa AUR:"Oameni buni, cui sa ma adresez ... citeste toata stirea