Liniile albe de pe cer nu sunt singurul dusman. Mihai Lasca, fost deputat AUR, si teoriile sale extravagante

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 08 Noiembrie 2022, ora 05:40 20 citiri

Fost bodyguard sau patron de bodyguarzi, dupa declaratia de avere, Mihai Lasca a ajuns in Parlament pe listele AUR. Aceasta desi avea o condamnare penala pentru vatamare corporala si era anchetat intr-un alt dosar, pentru organizare de grup infractional. La AUR nu a facut prea multi purici deoarece, dandu-si seama ce hram poarta, acestia l-au dat afara din partid, in martie 2021.

Pentru Mihai Lasca, un personaj care are multe intrebari legate de felul in care functioneaza lumea, Parlamentul a ...