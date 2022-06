Lisette Verea, diva Bucurestiului interbelic ajunsa actrita la Hollywood. A dat lovitura in maritis

Una dintre cele mai apreciate artiste de cabaret al Bucurestiului interbelic si prima interpreta a celebrului cantec "Ionel, Ionelule" a ajuns sa joace la un moment dat in productii hollywoodiene. N-a reusit in cariera peste Ocean, dar tot a dat lovitura: s-a maritat cu fiul unui milionar. Nascuta in Bucuresti, la 27 august 1914, Lisette Verea, gratie talentului si vocii inconfundabile, reuseste sa intre in lumea artistica, aparand pe scenele de la "Alhambra" si Teatrul de Comedie. Era ... citeste toata stirea