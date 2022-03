LIVE TEXT | A sasea zi de razboi in Ucraina. Kievul a mai rezistat o noapte. O coloana de vehicule militare rusesti, lunga de zeci de kilometri, se indreapta spre oras

O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor in timul noptii, ci si Harkov. Luni, chiar in timpul primelor negocieri de pace, rusii au continuat bombardamentele. UPDATE 7.44 Primarul orasului Harkov, Igor Terekhov, a precizat ca cel putin noua persoane au fost ucise si 37 ranite intr-o zi, dupa bombardamente. ... citeste toata stirea