LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Blocuri bombardate in Kiev. Peste 30.000 de persoane au fugit din Mariupol, oras in care rusii au atacat o cladire care adapostea 1000 de oameni

Orasul-port din sudul Mariupol a fost puternic vizat de bombardamentele rusesti in ultimele doua saptamani si se estimeaza ca peste 30.000 de persoane au reusit sa fuga deja, transmite BBC. Cel putin 2.400 de civili au fost ucisi pana acum in oras, spun oficialii ucraineni. GALERIE FOTOUPDATE 07.09 Joi, alte 13 autobuze care transportau aproximativ 300 de refugiati au ajuns peste granita in regiunea Rostov din Rusia, a informat presa rusa.Mariupol se confrunta cu cel mai grav dezastru ... citeste toata stirea