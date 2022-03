LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Convoiul militar rusesc de 64 de kilometri caEuro

Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies. GALERIE FOTOUPDATE 07.07 Imaginile din satelit arata ca anumite parti ale convoiuliui au fost repozitionate in paduri si in zonele de liziera de langa Lubianka, potrivit Maxar. Imaginile prin satelit au fost preluate la 11:37 a.m. ora Kievului.Convoiul militar rus a ... citeste toata stirea