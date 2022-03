LIVE TEXT Razboi in Ucraina. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov

In a 11-a zi a invaziei Ucrainei, Rusia continua operatiunea ofensiva cu sprijinul aeronavelor si al armelor de inalta precizie. Principalele eforturi ale ocupantilor s-au concentrat pe incercuirea oraselor Kiev si Harkov. In plus, inamicul intentioneaza sa ajunga la granitele administrative din regiunile Lugansk si Donetk si sa creeze in continuare un coridor pe uscat, cu Crimeea ocupata. UPDATE 04.46 Rusii au distrus centrala termica din Okhtyrka: cinci angajati au fost ucisi, a anuntat seful ... citeste toata stirea