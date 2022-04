LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Rusia avertizeaza SUA sa nu mai trimita arme Ucrainei. Moscova a anuntat o incetare unilaterala a focului in preajma Azovstal

Este a 61-a zi de la startul conflictului militar din Ucraina. Pana in prezent nu s-a gasit nicio solutie pentru deschiderea unui nou coridor de evacuare a civililor din Mariupol. GALERIE FOTOUPDATE 16.32 Presedintele american Joe Biden anunta luni ca intentioneaza sa nominalizeze o ambasadoare a Statelor Unite in Ucraina, la o zi dupa ce secretarul de Stat american Antony Blinken a anuntat, in cadrul unei vizite la Kiev, ca diplomatii americani urmeaza sa se intoarca treptat la post in ... citeste toata stirea