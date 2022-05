LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Rusii trag cu rachete asupra regiunii Odesa, in timp ce ucrainenii sustin ca au mai lovit o nava ruseasca langa Insula Serpilor

Este a 73-a zi a conflictului militar desfasurat pe teritoriul Ucrainei. Rusia insista sa cucereasca un oras din regiunea Lugansk pentru a declara o mare victorie pe data de 9 mai. Zelenski afirma ca orice acord de pace cu rusii ar depinde de retragerea armatei acestora la pozitiile de dinaintea invaziei. GALERIE FOTOUPDATE 15:50 Armata rusa a lansat 4 rachete de croaziera in regiunea Odesa, potrivit informatiilor oferite de comandamentul Operational "Sud". In plus, armata precizeaza ca ... citeste toata stirea