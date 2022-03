LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Va fi nevoie de 565 miliarde de dolari pentru reconstructia tarii. Soldatii rusi ar tine ostatice 400 de persoane intr-un spital

De trei saptamani Ucraina rezista agresiunii ruse, care devine din ce in ce mai nemiloasa cu civilii prinsi in acest conflict. UPDATE 07.18 Rusia a lansat 950 de rachete de la inceputul invaziei din Ucraina, anunta Pentagonul, care a subliniat ca trupele terestre rusesti nu au inaintat in ultimele zile.Totusi, capitala Kiev este inca bombardata, potrivit unui inalt oficial american al apararii. Civilii si zonele rezidentiale sunt tot mai vizate, dar armata rusa nu a facut progrese ... citeste toata stirea