LIVE TEXT Razboi in Ucraina - ziua 12. Fortele ruse din Ucraina au pierdut o treime din trupe. A treia runda de negocieri ar trebui sa aiba loc luni

"Vedem in fiecare zi mai multe si mai multe scoli distruse sau deteriorate. Astazi pot spune ca este vorba de 211 scoli, dintre care unele sunt complet distruse, altele avariate", a anuntat ministrul ucrainean al Educatiei. In Irpen, o mama si cei doi copii ai sai au fost ucisi in timp ce fugeau de razboi. Armata ucraineana anunta ca a reusit sa mai reziste o noapte, dar rusii se pregatesc de asalt la Kiev. Negocieri asteptate pentru astazi. GALERIE FOTO din UcrainaGALERIE FOTO proteste in ... citeste toata stirea