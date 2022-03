LIVE TEXT | Ucraina, a 15-a zi de razboi. Negocieri de pace in Antalya, in timp ce Pentagonul respinge livrarea de MiG-uri poloneze Kievului, iar Rusia recunoaste ca a folosit arme termobarice

Ucraina se afla joi in cea de-a 15-a zi a razboiului declansat de Rusia. In capitala Kiev, sirenele antiaeriene s-au auzit din nou in aceasta dimineata, in timp ce ministrii de externe ai celor doua tari au aterizat in Turcia, unde vor avea loc negocieri de pace. Intre timp Pentagonul a respins transferul avioanelor MiG-29 poloneze catre Ucraina, iar Rusia a admis utilizarea de arme termobarice in razboi. GALERIE FOTOUPDATE 7.26 Estimarea SUA pentru numarul de soldati rusi ucisi in primele ... citeste toata stirea