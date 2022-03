LIVE TEXT Ucraina: Contraofensiva ucraineana la Harkov.

Razboiul lui Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a zecea zi. Fortele armate ale Ucrainei au rezistat atacului agresorului, iar acum nu numai ca resping atacurile, dar au lansat deja o contraofensiva in zona Harkov, unde in anumite zone i-au impins pe rusi dincolo de frontiera de stat dintre Rusia si Ucraina.UPDATE 03.16 Ucraina bruiaza comunicatiile militare rusesti pe unde scurte cu inregistrari ale imnului national ucrainean, se arata intr-o postare pe canalul Telegram al Radei ... citeste toata stirea