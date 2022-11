Liviu Dragnea s-a apucat de agricultura. Fostul lider PSD se pregateste sa dea ochii cu justitia

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 30 Noiembrie 2022, ora 10:30 14 citiri

Fostul sef al PSD, Liviu Dragnea, sustine ca s-a apucat deagricultura si munceste, impreuna cu fiul sau, la ferma acestuia. Fostul politician a declarat ca s-a ocupat de munca campului in aceasta perioada si a reusit sa finalizeze toate lucrarile de sezon.

"Am lucrat cu fiul meu la ferma agricola, am reusit sa terminam semanatul la toate culturile", a spus Liviu Dragnea.

Altadata cel mai important om din Romania, care facea si desfacea guverne, schimba legi in favoarea sa si scotea mii de ...