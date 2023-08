Europarlamentarul Cristian Busoi sustine ca s-a ajuns in acel moment in care trebuie sa luam o serie de masuri de austeritate pentru a putea scadea deficitul. De asemenea, europarlamentarul mai spune ca anii 2017-2018, perioada in care guvernele tutelate de Liviu Dragnea au facut risipa si au aruncat cu banii in tot felul de masuri populiste, ne-au dus astazi la un deficit foarte mare. Nu putem acoperi datoria pe care o avem punand toata presiunea pe micii antreprenori, pe firmele care aduc ... citeste toata stirea