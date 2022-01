Lovitura crunta pentru cei care au iesit la pensie! Milioane de pensionari sunt sacrificati

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 28 Ianuarie 2022, ora 05:42 22 citiri

Presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Laura Vicol a postat pe Facebook un mesaj in care declarara ca pensionarii au devenit generatia de sacrificiu a Romaniei.

"Eu sunt satula de momentele in care, daca este nevoie sa fie cineva sacrificat pentru a face economii la buget, spre exemplu, se alege sacrificarea pensionarilor. Pensionarii in Romania au ajuns generatie de sacrificiu in timpul guvernarilor de dreapta.

Vom vedea care va fi pozitia Comisiei Europene in aceasta discutie, ...