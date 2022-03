Lucian Bode, la prezentarea a 43 de laboratoare mobile pentru educatie rutiera: Asistam la un adevarat carnagiu pe sosele. Zilnic, mor 5 oameni VIDEO

Ministrul de Interne, Lucian Bode a declarat, miercuri, in cadrul unui eveniment de intrare in dotarea Politiei Romane a 45 de laboratoare mobile de educatie rutiera, ca asistam la un adevarat carnagiu pe sosele din Romania. Ministrul de Interne a afirmat ca incepand de astazi vor intra in dotarea Politiei Romane si a tructurilor teritoriale ale Politiei Rutiere 45 de echipamente complexe, destinate educatiei rutiere. "Aceste laboratoare educationale mobile, in valoare de aproximativ 1,5 ... citeste toata stirea