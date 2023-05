Ministrul de Interne Lucian Bode, secretarul general al PNL, il vede pe Nicolae Ciuca, presedintele partidului, drept candidat la functia de sef al statului. In opinia sa, premierul reprezinta o optiune in cursa prezidentiala de anul viitor, in conditiile in care liberali si-au propus sa dea urmatorul sef al statului, care sa-i urmeze lui Klaus Iohannis."Ne propunem ca anul viitor sa avem un candidat care sa dea presedintele Romaniei pentru urmatorii 5 ani. Un candidat cu sanse sa castige ... citeste toata stirea