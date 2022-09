Lucian Bode, vizita in Spania: Romania garanteaza securitatea a 2.070 de kilometri de frontiera externa a UE

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 24 Septembrie 2022, ora 05:40 40 citiri

Ministrul de Interne Lucian Bode se afla intr-o vizita in Spania, unde a avut mai multe intalniri, inclusiv cu ministrul de Interne al Spaniei, pentru a discuta despre Aderarea Romaniei la Schengen, sprijin reconfirmat de Spania pentru tara noastra. Ministrul a acordat si interviuri pentru EFE, EL Pais si The Diplomat. Este prima vizita a unui ministru de interne in Spania in ultimii 15 ani, pe langa Schengen, s-a discutat si despre sprijinul Romaniei acordat Ucrainei.

"Romania este un furnizor ...