In acest sens, Lucian Bode a subliniat ca tara noastra nu are doar obligatii de indeplinit, ci si drepturi in ceea ce priveste intrarea in spatiul de libera circulatie, in timp ce ministrul de interne austriac nu se lasa batut, mentionand ca desi romanii au facut progrese mari, mai este "cale lunga" pana la Schengen.Lucian Bode vrea ca Romania sa intre in Schengen in 2023"Acum, cand a depasit emotia momentului 8 decembrie 2022,vreau sa se inteleaga foarte bine ca echilibrul dintre drepturi ... citeste toata stirea