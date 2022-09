Ludovic Orban da in judecata Guvernul pentru ca nu a organizat alegeri in 40 de localitati

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 22 Septembrie 2022, ora 05:41 33 citiri

Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, ca da in judecata Guvernul pentru ca nu a organizat alegeri in peste 40 de localitati. In opinia sa, executivul a incalcat legea si dreptul cetatenilor de a-si alege primarul.

"De peste un an de zile, Guvernul refuza sa organizeze alegeri in peste 40 de localitati in care este vacanta functia de primar. Exista, de asemenea, si o localitate unde a fost dizolvat Consiliul Local. Guvernul PSDNL a devenit un pericol pentru democratie si calca ...