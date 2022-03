Lui Putin ii pasa doar de un singur lucru si aceia nu sunt oligarhii. Cine il poate opri pe liderul de la Kremlin?

Singurii oameni care il pot influenta cu adevarat pe Vladimir Putin sunt ideologii care ii impartasesc opiniile, asa-numitii siloviki, oficiali de top din domeniul securitatii ruse, sustine in New York Times Eileen O'Connor, fost secretar de stat adjunct pentru Asia de Sud si Centrala si consilier principal al reprezentantului special pentru Afganistan si Pakistan, vicepresedinte al Fundatiei Rockefeller. "In 1996, cand eram seful biroului de la Moscova pentru CNN, era in desfasurare o lupta ... citeste toata stirea