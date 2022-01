Luni va fi o noua sedinta a Consiliului de Administratie al BNR, care ar putea majora dobanzile

Sursa: Jurnalul National Luni, 10 Ianuarie 2022, ora 05:37 41 citiri

Luni, 10 ianuarie are loc o noua sedinta a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, care ar putea decide o noua majorare a ratei dobanzii de politica monetara, aflata in prezent la nivelul de 1,75% pe an.

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, a decis anterioara majorare pe 9 noiembrie.

Cresterea dobanzii este de asteptat in conditiile majorarii inflatiei in Romania, dar si in Europa si in intreaga lume. Decizia din 9 noiembrie a ...