Lupta la baioneta pentru sefia USR. Catalin Drula va avea un contracandidat serios la alegerile interne

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 14 Iunie 2022, ora 05:42 12 citiri

Catalin Drula ar putea sa aiba un contracandidat important la alegerile pentru presedintia USR, ce se vor desfasura in luna iulie. Din cate se pare, primarul orasului Brasov, Allen Coliban, este tentat sa candideze, dupa cum anunta Digi 24, care citeaza surse din echipa Curaj. Din cate se pare, Catalin Drula ar fi decis sa mute alegerile din octombrie in iulie tocmai pentru impiedicarea consolidarii opozitiei interne, mai ales in contextul in care plecarea gruparii Ciolos a generat noi ...