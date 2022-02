MAE: Intarzieri semnificative si blocaj, la punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina si Romania Porubne-Siret. Ce sfaturi dau autoritatile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) arata ca la punctul de trecere a frontierei dintre Ucraina si Romania Porubne-Siret se inregistreaza intarzieri semnificative si chiar un blocaj, in conditiile in care un numar foarte mare de persoane incearca sa plece din Ucraina. Cetatenii romani sunt sfatuiti sa foloseasca si celelalte puncte de la frontiera cu Ucraina, precum si cele de la granita cu Republica Moldova. "In contextul intarzierilor semnificative si al blocajului inregistrate la punctul de ... citeste toata stirea