MAE saluta adoptarea rezolutiei "Suspendarea drepturilor de membru ale Federatiei Ruse in Consiliul Drepturilor Omului"

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta adoptarea de catre Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (AG ONU), reunita in sesiune extraordinara de urgenta, a rezolutiei intitulate "Suspendarea drepturilor de membru ale Federatiei Ruse in Consiliul Drepturilor Omului", cu o larga majoritate, de 93 de voturi in favoare. Romania, alaturi de 58 de state membre ONU, a co-sponsorizat aceasta rezolutie, prezentata in plenul AG ONU de Ucraina."Sprijinul acordat rezolutiei reconfirma ... citeste toata stirea