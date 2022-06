Magistratii italieni au refuzat extradarea lui Mario Iorgulescu in Romania

Curtea de Apel din Milano a respins cele doua mandate europene de arestare emise pe numele lui Mario Iorgulescu, potrivit avocatului fiului presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal. Aceasta nu va mai fi extradat in Romania "deoarece starea psihica a lui este de natura sa impiedice participarea constienta la proces", mai mentioneaza noul sau avocat, Oleg Burlacu. Miercuri a avut loc al doilea termen al procesului in care Mario Iorgulescu e judecat pentru omor si conducere a unui vehicul sub ... citeste toata stirea