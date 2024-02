Maia Sandu, discutii cu cadrele didactice pe tema marelui referendum din Republica Moldova

In Republica Moldova continua consultarile ce au ca tema referendumul legat de aderarea tarii la Uniunea Europeana (UE). Presedintele Maia Sandu a discutat, miercuri, cu mai multi reprezentanti ai invatamantului din tara vecina. Astfel, au fost invitati mai multi directori, profesori, invatatori si educatori.Liderul de la Chisinau a precizat ca tinerii merita sa aiba un viitor in libertate, in marea familie a tarilor europene, care poate fi construit doar impreuna de intreaga societate. Seful ... citește toată știrea