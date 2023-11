Maia Sandu spune ca nu va semna decretul de numire a Evgheniei Gutul in componenta Guvernului. Sefa statului sustine ca lucrurile ar sta altfel, daca Gutul au "reprezenta interesele cetatenilor".De ce nu o vrea Maia Sandu pe bascana in GuvernMaia Sandu a acuzat-o pe Evghenia Gutul ca face parte dintr-un grup criminal organizat."Atata timp cat ea lucreaza pentru o grupare criminala, nu am cum sa semnez decretul. Daca ar incepe sa reprezinte interesele cetatenilor, ar rupe legatura cu gruparea ... citeste toata stirea