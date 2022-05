Maine poate fi anuntata cea mai mare infrangere suferita de Rusia de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial incoace

Sauli Niinistro, presedintele Finlandei, este asteptat cu anuntul istoric pe care l-ar putea face maine, urmat imediat de Suedia: cererea de intrare in NATO, ceea ce inseamna finalul deceniilor de asumare a neutralitatii. Decizia schimba totalmente echilibrul de securitate nu numai in zona de nord a continentului nostru, ci intareste considerabil capacitatea de aparare si descurajare a Aliantei in fata agresivitatii ruse in continua crestere. Infrangere majora pentru Rusia? Desigur ca da, ... citeste toata stirea