Mama lui Nicolae Ciuca sare in apararea sa: Nu a plagiat nici o vorba! Am incredere totala

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 19 Ianuarie 2022, ora 05:42 8 citiri

Parintii premierului isi sustin fiul in scandalul declansat in spatiul public, cu privire la originalitatea tezei sale de doctorat. Lucia (74 de ani) si Gheorghe Ciuca (78 de ani) locuiesc intr-o comuna din judetul Dolj, Plenita, iar acuzatiile aduse fiului lor nu i-a ocolit. Mama acestuia nu este de acord si isi apara fiul pe care il crediteaza cu toata increderea sa.

"Eu stiu asa: daca era plagiat, nu termina sef de promotie, termina ultimul de la coada! Nu am apucat sa vorbim cu el, nu il ...