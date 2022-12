Manevra politica a anului, dezvaluita de Craciun. Liviu Dragnea o curteaza pe Diana Sosoaca. Video

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 26 Decembrie 2022, ora 05:40 29 citiri

Dragnea a anuntat, sambata seara, intr-un interviu difuzat de Realitatea Plus si realizat de Anca Alexandrescu, Marius Ghilezan si Io curteaza osefina Pascal, ca revine in politica si ca are deja un nou partid.

Dragnea isi relanseaza cariera politica

Liviu Dragnea a amanat dezvaluirea numelui formatiunii, ...