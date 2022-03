Manifestatie anti-razboi in fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti: "Putin, cel mai mare asasin" FOTO

Cateva sute de persoane au manifestat in Piata Victoriei impotriva razboiului din Ucraina, dupa care au pornit in mars catre Ambasada Rusiei in Romania pentru a pleda pentru incetarea focului si a crimelor impotriva umanitatii. "Pace, aer si natura! Nu razboi, nu dictatura", "Gaz, petrol, razboi, nu sunt pentru noi" sau "Putin, cel mai mare asasin" - sunt cateva dintre scandarile auzite de randul multimii - de toate varstele - adunate sub mesajul "No War!". GALERIE FOTO De la ora 18.00, ... citeste toata stirea