MApN va lansa un proiect de lege pentru cei care vor sa faca stagiul militar voluntar. Cati militari in rezerva are Romania

Confruntat cu un deficit major de militari rezervisti, Ministerul Apararii Nationale pregateste un proiect de lege pentru cei care doresc sa faca stagiul militar in mod voluntar. Proiectul ar putea fi lansat in aproximativ o luna. "Eu nu cred ca armata ar trebui sa fie obligatorie. Nici economic nu este bine, nici practic nu este bine sa o faci obligatorie.(..) Sunt multi tineri care vor sa aiba o pregatire militara, iar tendinta se accentueaza acum cu ceea ce se intampla in Ucraina", a