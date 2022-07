Marcel Bolos: Problema pensiilor speciale va fi transata pana in decembrie. Ce se intampla cu pensiile militarilor

Sursa: Evenimentul Zilei Vineri, 15 Iulie 2022, ora 05:42 15 citiri

Marcel Bolos a fost intrebat, dupa sedinta de Guvern, daca exista riscul ca jalonul din Planul National de Redresare si Rezilienta care prevede ca pensiile speciale sa fie asezate pe alte baze sa nu fie indeplinit. Intrebarea a venit in contextul in care, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne nu au avizat memorandumul pentru regandirea noii legi a pensiilor:

"Suntem in luna iulie. Jalonul are deadline luna decembrie, deci pana la sfarsitul anului aceasta problema sigur ...