Update:Marcel Ciolacu a subliniat ca Parlamentul Romaniei a avut onoarea de a fi primul organism legislativ din tarile democratice care a aprobat, intr-o sedinta comuna, o declaratie de solidaritate cu statul israelian."Romania solicita eliberarea imediata a tuturor ostaticilor si persoanelor rapite si abtinerea de la orice alt de agresiune. In special impotriva tintelor de aparare civila. Am transmis premierului Netanyahu ca in fata acestor atacuri, Israelul are dreptul sa se apere, in ... citeste toata stirea