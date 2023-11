Legea Pensiilor va fi introdusa in sedinta de Coalitie care va avea loc marti la Palatul Victoria, dupa care proiectul va fi depus in Parlamentul Romaniei.Marcel Ciolacu: "Legea pensiilor va intra in aplicare din 2024"Marcel Ciolacu este optimist in ceea ce priveste adoptarea actului normativ. Premierul spera ca Legea Pensiilor sa fie votata si in Parlamentul Romaniei pana pe 20 noiembrie. Potrivit surselor politice noua formula este agreata si de expertii Comisiei Europene.Simona Bucura ... citeste toata stirea